高伯新對上一次贏馬已是1月6日谷戰，當晚其兩匹細冧巴馬「富存英雄」及「雪戰神駒」，俱配周俊樂減七磅勝出，兩Win過關有45倍。

周三（10日）谷夜高廐共出六駒，其中兩匹細冧巴馬均由周俊樂減七磅主轡，陣上演出令人憧憬。

第三場四班1800米「福善」，大前仗段段快贏田草1800米，難度極高。

再出兩仗負130磅走晒樣，如今負磅大幅減輕，排2檔起步好跑，有力一展所長。

第九場三班1200米「年年旺」，今季曾在同程兩度入Q，分別負予「平常心」和「鴻運飛鷹」，賽績良好，值得重視。

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