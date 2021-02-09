田泰安今季暫時取得33Ｗ，僅領先巴度及何澤堯兩場頭馬。

他要力保「三哥」之位，當然不敢怠慢，希望多嬴頭馬。

周三（10日）晚快活谷賽事，田泰安對第三場四班1800米的「老表醒」有所憧憬。

田泰安受訪時說：「『老表醒』上場在田草1800米跑第四名，該仗是排外檔（10檔），雖然未能上名，但我很滿意牠的末段走勢。」

「此駒曾在谷草1800米贏馬，今次回師谷草此程，路程有根據，我個人認為牠喜歡跑谷草多於沙田。」

「『老表醒』今場排五檔，形勢有利，我打算讓座騎守在較前位置，最重要是讓牠走得舒服，今場負輕磅跑首本路程，我有信心牠可以重敲勝門。」

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