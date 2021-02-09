星期三（10日）谷草夜賽為農曆新年前最後一次跑馬，九場比賽俱於B跑道進行。

說到大熱門成績，在谷草B跑道並不突出。

近三季此跑道跑過76次1650米賽事，當中有17匹大熱門勝出，勝出率僅為22%。

周三第二場「東方雷」、第四場「喜盈寶」及第六場「冠寶駒」預計成為大熱門，表現隨時不似預期。

至於另一項主流路程1200米，近三季跑過91場，大熱門取過28場勝利，勝出率為31%，表現尚可。

第五場「正本歡心」、第七場「股票傳奇」及第九場「嘉應精英」將備受熱捧，可加以留意。

B跑道1000米則較特別，大熱勝出率僅14%，而且近三季勝出率最高檔位為最外的12檔。

周三第一場「蓮花剛玉」及第八場「威星神駒」均由第12檔出閘，預期會有不俗分頭，投注時可加入考慮。

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