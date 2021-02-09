周三（10日）晚快活谷賽事，第四場三班1650米的苗廐派初出自購馬「拍馬難追」上陣。

此駒在南非九戰兩勝，最後一戰在2000米G1好望角打吡跑第四，頭馬「黃金杜卡」及後勝出G1冠軍盃，賽事水準值得參考。

「拍馬難追」今場由史卓豐策騎，騎者期待這匹苗廐馬，在港初出即交出好表現。

史卓豐說：「雖然我未曾替「拍馬難追」試閘，但本月初（2日）親自快操，此駒走勢不俗，留下良好印象。」

這匹南非自購馬現評78分較高，在港初出跑快活谷會有難度。

史卓豐續說：「這匹雄馬暫未閹割，現階段有點惰性，但戴眼罩後走勢明顯有進。」

騎者認為「拍馬難追」表現值得期待，且揚言今仗要跑出表現爭分，力保餘下兩關四歲系列賽參賽權。

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