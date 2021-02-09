明晚（10日）九場谷草賽事有兩匹上次落飛馬，值得跟進。

首匹是第二場「總統之星」，這匹沈集成馬房傷患馬，來港上陣兩季仍未開齋。

上仗重戴眼罩出賽，閘前受到大戶狙擊，由14倍打至10倍開跑，跌幅高達28.6%。

結果埋門一步僅失位置得第四，今次轉配領放高手波健士，應可勝回一仗。

另一匹是第三場「老表醒」，此駒前仗勝來不費吹灰之力，上次返回第四班角逐，臨場是22倍冷門。

閘前受到不少信心票支持，最終跌到12倍開跑，跌幅高達45.5%。

結果「老表醒」直路走蝕腳程，在不利形勢下，追入一席殿軍，表現已很不錯。

今戰續配田泰安搏殺，增添一份安全感，贏面絕對不小。

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