2020/2021年度馬季已舉行過44個賽日，剛好已過了一半，以上半季成績而言，可稱得上是榜首騎師莫雷拉天下。

莫雷拉目前在騎師榜帶離其餘對手至少27場頭馬，今季至目前為止的勝出率高達百分之23.56，表現卓越。

上季冠軍騎師潘頓以59場頭馬暫居第二位，而多位騎師亦正爭奪季席，包括田泰安（33場頭馬）、巴度（31場頭馬）、何澤堯（31場頭馬）及見習騎師周俊樂（28場頭馬）。

現年37歲莫雷拉上半季曾創下一日六捷佳績，於去年9月20日在沙田日馬威風八面。

另一項成就，就是成為歷來第三位在港勝出一千場頭馬的騎師，締造個人策騎生涯另一項重要里程碑。

雷神在去年12月23日的跑馬地夜賽中，憑練馬師蔡約翰麾下的「追風驥足」勝出當晚第二場頭馬，達成此項壯舉。

莫雷拉寫下策騎生涯里程碑後說：「我只能形容此刻是夢想成真，皆因這是我從來意想不到的。」

「坦白講，我從未想過在香港取得這項成就，須知道香港賽馬向來競爭激烈。」

除了莫雷拉外，迄今只有韋達（1,813場）及潘頓（1,229場）在港累積超過一千場頭馬。

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