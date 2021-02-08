谷中周三（10日）跑九場夜馬送歲賽，每場均有從化兵列陣。

第一場「神州風範」前仗縮程跑谷草1000米，以35倍大冷身份闖入一席頗接近的殿軍。

此駒上仗表現卻差強人意，呂健威1月底曾安排牠北上生活八天，以重建新鮮感。

「神州風範」返港後由馬房主攻手何澤堯主操，人馬故劍重逢，抽5檔起步有助發揮，可望借勢打破悶局。

第四場「喜盈寶」自從去年11月開始，穿梭中港兩地進行訓練。

有此安排後，此駒近兩戰分別入位及勝出，上名率達100%。

上仗在莫雷拉胯下，贏馬姿態輕鬆。

這匹四歲澳洲自購馬正值大熟黃金期，再戰谷夜一哩可期連捷。

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