馬會今日（9日）公佈，周三（10日）谷戰第六場「電玩福星」退出，由「活力勇士」補上配郭能，而第八場「迎有」退出，則無馬補上。

「活力勇士」今季加盟方嘉柏馬房，但暫時七戰全敗，且看今戰演出如何。

「迎有」由希斯訓練，來港前在澳洲七戰兩冠一亞兩季，這匹團體馬暫時在港未有上陣紀錄。

馬會曾在今晨公佈第四場「協進神駒」為退出馬，隨後作出更正，並指現時更易事項正確。

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