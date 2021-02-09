馬會於今午（9日）公佈兩匹駒轉換馬房，現時於練馬師領先的方嘉柏獲得賀賢馬房的第三班馬「勝賢」加盟。

這一匹五歲英國自購馬今季初曾由見習生周俊樂勝出一場田草1400米，打開在港勝利之門，但之後表現較反覆，再跑三仗只獲一席第三。

查以往同主馬「西域雄心」（已退役）亦曾由方嘉柏訓練，馬主司徒毓廷與練者再續前緣。

另一匹拉倉馬匹是原隸屬於沈集成馬房之「確妙星」，六歲愛爾蘭自購馬去年10月底出賽右前腿受傷，至今未再安排上陣，現由容天鵬接收，練者目前亦有訓練同主的「威妙星」。

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