馬會於今午（9日）公佈有三匹現役馬除名，分別為徐雨石馬房「好好利高」、葉楚航馬房「漸信龍駒」及蘇保羅馬房「財富超影」。

根據馬會資料顯示，這三駒現均身處於從化馬場，換言之牠們已無須再折返沙田馬房。

當中徐廐「好好利高」及葉廐「漸信龍駒」最近皆有安排上陣，前駒向來以速度著稱，至今五奪頭馬皆以由頭放返姿態掄元，然而季內四戰全跑雙位數名次，上周三（3日）谷戰賽後運上從化，至今天宣佈退役。

至於「漸信龍駒」出賽30次未贏得頭馬，本身亦剛於上周六（6日）出賽，在12駒角逐的第五班1200米賽事中跑尾二。

而蘇廐「財富超影」來港後跑過九場只上名一次，五歲澳洲自購馬今季未嘗上陣。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199