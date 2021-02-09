葉楚航在周三（10日）谷草夜賽，派出七駒上陣，有望在送歲夜增添進賬！

今晨（9日）七時半左右，葉楚航在烽火台地下，手持望遠鏡觀察第二場「連利之友」、第三場「老表醒」、「會展達人」、第五場「正時機」及第七場「冰雪聰明」在內圈踱步。

葉楚航對上述五匹參戰馬特別緊張，他返回機坪接馬之餘，更跟隨馬匹一同返回馬房。

從今晨動態顯示，馬房今戰出擊決心昭然！

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