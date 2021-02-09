明晚（10日）舉行九場谷中夜賽，共有14駒初戰谷草，其中八駒曾試谷閘。

第一場「紅衣火旺」一次一亞，於20年11月13日由田泰安出試1000米，當日於200米被力策，追勢甚佳，頭馬是「輗多福」（希廐），季軍是「包裝太保」（希廐），水準甚高。

「友誼至佳」一次落第，於1月16日由莫雷拉出試1000米，當日慳位追趕，走勢集中。

「蓮花剛玉」一次落第，於1月16日由潘明輝出試1200米，當日戴頭罩出試，馬會評語起步稍慢，於200米騎落唔多。

第二場「連利之友」五次落第，最近一次於1月16日由周俊樂出試1700米，當日戴交叉鼻箍出試，馬會評語慳位竄上，靭力增強。

第七場「銀亮戰士」三次落第，最近一次於20年12月18日由郭能出試1200米，馬會評語在200米轉移跑線，騎落欠勁。

「箭意」一次一冠，早於19年12月28日由薛恩出試1000米，當日出閘一般，在200米受考驗下取勝。

「陽明冠爵」一次落第，於20年3月7日由田泰安出試1200米，當日戴交叉鼻箍出試，馬會評語一步不蝕，騎落一般。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199