韋達馬房近期集中於谷草賽事攻堅，最近三場頭馬「進力之城」、「富祿」、「玖寶」皆是在此場地摘下。

周三（10日）在谷草舉行九場夜賽，韋達安排「協進神駒」及「陽明冠爵」季內首戰谷草，有權藉此突擊成功。

第四場「協進神駒」來港後雖未嘗上名，然而此駒連仗所負不遠，包括上賽初跑泥地後上跑獲第四名，與亞軍「平海飛星」及季軍「天天精彩」距離相當短。

今仗韋達讓此駒回師谷草上陣，排一檔好位，未嘗不可與「喜盈寶」、「王炸」等有近績之輩一戰。

第七場「陽明冠爵」季內復出首戰留後競跑，形勢被動下展現不俗衝刺而跑近，表現已可收貨，今仗為此駒服役生涯初跑谷草。

目前此駒評41分，再輸一仗預計可減分降至第五班上陣。

然而季內廐侶「奇妙星」（已退役）在楊明綸胯下在60分爆冷贏三班賽，因此「陽明冠爵」今戰未必求降班，機會不容忽視。

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