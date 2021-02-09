周三（10日）谷草上演九場賽事，其中第二、第四及第六場為1650米賽事。

今季谷草1650米，莫雷拉可以說一支獨秀，同程43戰成績14冠8亞6季，勝出率32%、上名率65%。

潘頓及巴度各有8W在手，但已距離雷神一大截。

至於田泰安則勝出6W，何澤堯同程暫時只贏過一匹「肥仔威威」。

莫雷拉周三谷草1650米座騎，包括第二場「東方雷」、第四場「喜盈寶」及第六場「專一」。

「東方雷」及「喜盈寶」剛戰均在雷神胯下，在同程取得頭馬。

至於「專一」上仗初配莫雷拉，結果後上跑第二，今戰人馬再來，決心爭取在港首捷。

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