比利時籍好手蘇銘倫，今季重臨香港首戰即憑「寶貝兒」和「共同勝利」起孖，早前刑滿復出則勝「靚紫荊」，反映本身善跑新鮮感。

周三（10日）上演送歲谷戰，蘇銘倫刑滿復出手握重兵，有權連場數糊。

與此同時，他季內暫四戰谷草賽日俱有馬贏共取六Win，數據突出。

第四場三班1650米「王炸」，前仗在田草1400米打開勝門，翌仗轉跑谷草一哩亦獲亞軍。

這匹四歲馬已步入穩定期，復課成熟再進一步，如今排檔理想，可期重開勝門。

第六場四班1650米「湛江最醒」，在港暫時唯一頭馬在谷草B欄同程勝出，前仗只負同程專家「追風驥足」屈居亞軍。

回看「追風驥足」最近在三班此程取得季內第四捷，反映「湛江最醒」有一定斤兩。

「湛江最醒」慣性後上食糊，如今夥拍善鬥後勁的蘇銘倫，足以脫穎而出。

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