田泰安周三（10日）九場谷草夜賽，將策八駒上陣。

第九場三班1200米「飛霸龍」，上場在田泰安胯下於同程入Q，今場捲土重來，決心收復前失。

田泰安受訪時說：「『飛霸龍』上場只負於強敵『共創繽紛』屈居第二，輸在對手太強，『飛霸龍』末段仍可交出強勁的竄勁，表現已算不錯。」

「『飛霸龍』已經六歲，在苗禮德的良好保養下，戰鬥力仍在，目前狀態很弗，今次再戰同程，希望贏馬補中。」

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