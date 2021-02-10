周日（14日）年初三賀歲戰，在沙田馬場上演，這天是蘇銘倫此行的告別戰。

神蘇當日的暫定座騎有「顯心星」，「星運男爵」，「小武士」，「齊齊友福」，「弗雷」，「博愛友威」，「福星高照」及「智理共想」，且看他能否交出好成績，留個好印象給馬迷。

另外，莫雷拉，賀銘年和黎海榮停賽，至於潘明輝則刑滿復出。

第二班1200米：「顯心星」及「好眼光」都是莫雷拉的慣性座騎，由於雷神停賽，這兩駒分別易配蘇銘倫及田泰安。

第三班1200米：方廐新星「楚霸王」上場在港初出，即以晨操姿態一出即勝，雷神停賽，巴度接手帥權。

東廐「樂滿貫」上場在閘內煩躁不安兼起擒，到了閘門打開的時候，又再度起擒，結果大慢閘落後甚遠，鞍上人周俊樂未跑至一半已將馬兒收慢而回，大熱倒灶。

賽後競賽小組展開研訊，不過最終認為「樂滿貫」獲得公平出閘，是正式出賽馬，所以並無退款，此駒今場易配潘頓。

第三班1600米：「連連行運」近兩戰在巴度胯下取得一冠一第五，今場易配波健士，巴度改策同場「駿龍飛騰」。

第四班1600米：「果然友」近三戰在莫雷拉胯下一冠一亞一季，雷神停賽，今場換上田泰安。

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