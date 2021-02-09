沈集成馬房谷戰成績甚佳，周三（10日）行精兵制，轄下三駒實力不俗，當中可有王者興。

第三場「馬主星輝」之前曾於谷草1800米贏馬，經過上仗長途大敗，今次縮程重遊勝路，兼且強配潘頓，即時受到關注。

沈集成受訪時說：「我上仗讓『馬主星輝』挑戰2200米，由於路程稍長，馬兒跑來較均速缺乏竄勁，故發揮不出應有水準。」

「此駒以往跑1800米成績最佳，而前仗亦於同程上名，因此今次回師贏馬途程，相信是最合適安排。」

「馬兒踏入季中，狀態已經不錯，在谷草上陣，檔位當然重要，陣上如有形勢配合，有力爭取好成績。」

至於第二場「總統之星」，沈集成表示此駒能力不突出，加上早前連場抽外檔起步，沿途取位欠佳，因而影響成績。

他又謂此駒評分已低，跑1650米或較上仗的1800米更合適，最重要的是今場檔位（2檔）良好，有助提升競爭力。

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