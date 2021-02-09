周三（10日）晚快活谷賽事，第七場四班1200米的「股票傳奇」，被譽為「巴基之星」2.0。

皆因此駒前仗出閘大脫腳，仍能後上取勝，表現大超級本色。

這匹呂廐馬上場續跑四班同程，在莫雷拉胯下守貼欄好位，直路一衝而過，輕取容廐「騰龍駒」取得連捷。

「股票傳奇」今仗雖然排12檔起步，但雷神認為難度不大。

莫雷拉受訪時說：「呂健威邀請我晨課過檔教導『股票傳奇』，目標是減少此駒慢閘情況。」

「我在晨課多番調教『股票傳奇』，陋習明顯有改善。」

「上仗馬兒表現好，展示出優秀潛質，牠仍有進步空間。」

「馬兒今場排12檔起步，要克服劣勢不易，但我有絕對信心，牠可以爭取三連捷。」

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