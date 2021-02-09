還有數天便是農曆新年大年初一，﻿提前跟大家拜早年，祝大家馬運享通、身體健康！

大年初一子時（即晚上十一點）便是新一年的開始，守歲的晚輩會向長輩拜年，互相恭賀。

惟年初一有諸多禁忌要注意：第一，大年初一忌掃地和倒垃圾，有送走財氣之意。

第二，忌發牌氣，會有不吉利之象。

第三，不要打爛碗碟，若真的不小心打爛，便要馬上説「落地開花，富貴榮華」、「歲歲平安」等，及用紅紙包好，待年初五再扔掉。

第四，初一及初二為水神生日，因此正月初一不宜理髮、洗髮、洗澡及洗衣服，會把財運洗走。

第五，初一忌吃藥及進食任何營養補充品，以免新一年「疾病纏身」。

第六，忌催人起床，否則對方在新一年做任何事都會被人催促。

第七，忌在大年初一睡午覺，否則整個人會變得懶散。

第八，忌對睡覺中的人拜年，若對方還在睡夢中，不要向對方拜年，否則會讓對方一整年都在臥病在床。

第九，已出嫁的女兒，不要在大年初一回娘家，會有把娘家吃窮之意。

第十，不要向人借錢和追債，大年初一為送上祝福的日子，若向人借錢或追債，會導致新一年財運欠佳。

第十一，不要被別人掏自己的口袋或手袋，否則新整年的錢財都會輕易被人掏走。

第十二，大年初一不能打罵別人及哭泣。避免說出「破」、「病」、「輸」及「敗」等不吉利字眼。

周三（10日）第二場「東方雷」，今季表現明顯進步，近四仗均跑入前三名，狀態穩定。

此駒上仗轉了配備，更取得在港首次勝利，今仗繼續用人馬相當合拍的莫雷拉，不妨繼續追捧！

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所裨益。

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