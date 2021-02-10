第六場四班1650米：「冠寶駒」近兩仗跑同程贏哂，今仗（10日）相隔一個月再跑，安排正確，昨日（9日）開飛11倍，5點落到8.2倍，現時7倍W，2.2倍P。

有早餐飛，今場有大樹遮蔭，現時呢個賠率非常抵買，可博佢三連捷。

「開懷大少」重配上名騎師巴度，昨日開飛24倍，5點大幅落到只得9.1倍，現時8.9倍W，2.4倍P。早飛見有信心，屬半冷之選。

「芙蓉莊」上仗11月初跑同程第二後放草休息，12月被安排上從化操練，1月尾返港再操，眼睇狀態已進入作戰模式。

今仗重配贏馬拍擋潘頓排到1檔，有望可以重溫上季中贏馬美夢。

昨日開飛6.3倍，5點落到4.5倍，現時4.3倍W，1.9倍P。早飛好硬淨，有信心贏馬，一定要兼顧。

「贏科超影」昨日開飛9.9倍，5點稍回上11倍，現時企住15倍W，4.1倍P。

有點墊底飛落咗，似乎今仗可能會跑得番，預佢一席冷位。

提供：5冠寶駒、1芙蓉莊、4開懷大少、6贏科超影

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199