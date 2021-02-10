榜首練馬師方嘉柏早前被蔡約翰狂追，頭馬優勢只收窄至兩場，不過方廐踏入2月表現回復良好，在月內舉行的首三個賽日均錄得頭馬進賬。

於去年送歲賽起孖的方廐，今晚（10日）派出七駒力爭再在同類賽日贏馬，結果他跟其今季最佳拍檔莫雷拉，攜手勝出第五場大熱門「日日靚」。

五歲馬「日日靚」上季夥拍雷神贏谷草1650米開齋，今期縮程出爭1200米，人馬再一次合作獲勝。

方嘉柏最新頭馬升至有42場，前比排第二的蔡約翰多三Win。

第五場單Win及組合獨贏A1分別派28.5元及17元，二重彩派177元。

跑獲第二至四名馬匹順序為「正本歡心」、「歡樂好友」及「勝出魅力」。

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