第二場五班1650米：「百寶袋」剛周末（6日）跑泥地1650米第三，今晚（10日）匆匆再戰。

昨日（9日）開飛13倍，5點落到7倍，現時6.4倍W，2.4倍P，有些少早餐飛。

對上一次匆出可以贏馬，今次行舊路，睇吓可唔可以再次贏馬，臨場落啲飛就會好啲。

「明德之星」相信一定係今季最佳五班馬，八戰3W4P，一個第四，全有獎金。

昨日開飛8.2倍，5點輕輕落到7.8倍，現時7.3倍W，1.7倍P。

早飛係唔算多，但狀態長勇，點都要預佢一票。

「總統之星」今季已跑七仗全落第共减15分，上仗跑谷草1800米終於見返腳影，今仗縮程跑1650米用波健士。

昨日開飛8.4倍，5點落到7倍，現時7.4倍W，2.9倍P，離奇多早餐飛，反映好有信心。

今場排到好位應會好跑，此場最佳半冷。

「堅離地」季初同程入位後已連輸四仗共减6分，今仗再跑改配梁家俊。

昨日開飛12倍有飛，5點回上18倍，現時12倍W，3.7倍P。

有些少墊底飛，現時有12倍，博冷啱晒胃口。

提供：11總統之星、9堅離地、7明德之星、2百寶袋

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199