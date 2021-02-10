沈集成馬房在上周末（6日）沙田日賽連番搏失，終止本身在田戰九連勝的強勁走勢。

他於今夜（10日）谷草送歲賽馬隨即重新贏馬，在第二場五班1650米有「總統之星」落飛後上掄元。

此駒與新配搭波健士一拍即合，沈廐亦告谷戰三連勝。

波健士季內初次與沈集成攜手贏馬，此前兩人合作12次僅得兩季。

然而「總統之星」在波健士胯下於直路初一度內閃，壓向大熱門由雷神主轡的「東方雷」，導致後駒勒避失位，前者或會遭處分。

沈集成說：「『總統之星』上仗在不利的場地下跑得第四， 表現可以接受。」

「馬兒早前受過濾性病毒感染，休息了一段時間，其後馬兒恢復健康。」

「早前試閘及試跑的走勢不錯，快活谷1650米及1800米亦合發揮。」

第二場單Win及組合獨贏A2分別派63及19元，二重彩派381元。

第二至四名順序為「百寶袋」、「星河戰駒」及「合進駒」。

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