法國籍型男騎師巴度經過早前低潮期後，近期表現回勇，今夜（10日）谷草賽事夥拍「歡欣福星」勝出第四場三班1650米，騎者錄得三連勝佳績。

「歡欣福星」屬本港少數雄馬，上仗此駒初跑谷草1650米屈居亞軍，頭馬正正是同場對手「喜盈寶」。

結果今仗前駒成功復仇，兩駒成功開出翻版Q，派60元。

「歡欣福星」練馬師呂健威憑「醉醒神」及「歡欣福星」囊括第三口孖寶，派421.5元。

呂健威季內累積36場頭馬，與練馬師榜前兩名方嘉柏及蔡約翰，分別僅相差五Win及三Win，前者逐漸接近爭冠集團。

呂健威說：「『歡欣福星』今場贏在巴度騎來冷靜。」

「其實他在沿途看到莫雷拉的座騎「喜盈寶」中段發力，但巴度真是十分熟悉「歡欣福星」的性能，最緊要搵到馬兒自己的節奏，才可發揮出水準。」

「巴度留到入直路才發力，拿揑發力點很準確，結果順利取勝。」

「此馬今季四歲大熟大勇，沙田和快活谷亦合發揮。」

「他是少數沒有閹割的雄馬，平日性格很乖巧，只是有時會在馬房內表現得剛烈一點。」

第四場單Win及組合獨贏A2分別派35.5元及22元，二重彩派130元。

第三、四名順序為「協進神駒」及「王炸」。

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