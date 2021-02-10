日本名駒「雍容白荷」，服役時取得七場頭馬，當中包括寶塚紀念、有馬紀念賽及澳洲覺士盾，三場一級賽冠軍。

「雍容白荷」前年退役後，上年與香港一哩錦標及香港盃盟主「滿樂時」所交配的馬仔，於日前出世。

日本北方牧場發表了「雍容白荷」產後照片，只見這匹馬仔的毛色不似其母，反而像其父「滿樂時」。

且看這胎馬王級份子交配的子嗣，能否像其父母般，在馬場上發光發熱。

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