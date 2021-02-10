第一場四班1000米：「旅遊拿督」呢隻失運馬現時大熱，昨日（9日）開飛3.1倍，5點企住3倍，現時3.8倍W，1.4倍P，好耐未試過咁重飛，信心好夠。

此駒跑同程12次入位7次，上仗埋門僅敗，今仗排好位，睇飛有信心開齋。

「神州風範」前仗跑同程後上第四走光，上仗再跑落第不足為據，今仗再跑改配馬房最佳拍擋何澤堯。

昨日開飛8.3倍，5點落到7倍，現時落到5.4倍W，2.1倍P，有墊底飛，今仗應會見真章。

「你知我勝」前仗跑田草1200米快放第四，試馬味濃。

上場轉跑谷草1000米有飛13倍，但改跑法冇放頭跑，最終落第，應已試準晒，今仗再跑同程用冷門殺手梁家俊。

昨日開飛13倍，5點企住12倍，現時輕輕落到11倍W，3.5倍P。

明顯有墊底飛，今仗似會有嘢俾你睇，要預佢一票。

「紅衣火旺」上仗初出跑田草1000米，成為次熱門但跑包尾，今仗轉跑谷草。

昨日開飛11倍，5點企住11倍，現時9.3倍W，3.1倍P，有些少早飛支持。

此駒早在11月已試過谷閘有走勢，今仗有幸排到黃金一檔，今鋪有好賠率，爆畀你睇唔好覺得奇怪。

提供：5紅衣火旺、9你知我勝、2神州風範、11旅遊拿督

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199