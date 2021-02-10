第八場三班1000米：「精靈勇士」前仗贏同程表現超半班，上場再跑結果慢閘後上第四，今仗（10日）換雷神再跑應穩陣。

昨日（9日）開飛2.2倍，5點落到1.9倍，現時2.1倍W，1倍P。早飛堅硬淨，馬膽係佢。

「佳尊三」上場跑同程慢閘後上第五走咗光。今仗再跑換上潘頓似樣。

昨日開飛12倍，5點輕輕落到9.5倍，現時9.1倍W，2.8倍P。早飛一般，臨場落啲飛就會較好！

「閃電精靈」排到黃金一檔形勢非常有利。

昨日開飛6.5倍，5點輕輸落到5.7倍，現時4.9倍W，1.8倍P。早餐飛依然有，睇票數有權入三甲。

「樂满家」昨日開飛5.1倍比預期多飛，5點企住5.2倍，現時9.4倍W，2.9倍P。

估唔到老馬有墊底飛，不過始終實力見盡，今場跑盡都應該三三四四左右。

提供：4精靈勇士、5佳尊三、1閃電精靈、3樂满家

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