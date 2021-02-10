外號表情王的練馬師蘇偉賢訓練「達先寶馬」子嗣頗有心得，須知「牛角仔」、「友享友賞」（已退役）等同類馬在其麾下皆有不俗表現，前駒更曾在二班賽勝出。

周三（10日）在谷草跑馬，賢廐「大鴻彩」服役初出，角逐第一場四班1000米賽事。

「大鴻彩」父系「達先寶馬」服役生涯共摘下五項一級賽冠軍，包括2005年史密夫錦標、新西蘭二千堅尼、奧塔奇毛利錦標（均為1600米）、2007年電報讓賽（1200米）及懷卡托啤酒短途錦標（1400米）。

在港同父馬以「翩翩」（已退役）成績最優異，此駒在2018年摘下一級賽百週年紀念短途盃，其餘有「美麗滿載」（已退役）為三級賽冠軍，整體子嗣性能均是以1000米及1200米表現較佳。

「大鴻彩」母系「燃點鬥心」為2010年新西蘭二級賽Eight Carat Classic（1600米），另外在兩項一哩一級賽育馬者錦標及新西蘭一千堅尼分別跑獲亞軍及季軍。

「大鴻彩」的同父同母兄長Lite My Cigar上陣八次獲一冠三季，於2018年一場1400米未勝馬賽贏馬。

「大鴻彩」來港後試閘四次，1月19日在賀銘年胯下初次使用留前鬥後跑法，末段餘勢不俗，狀態循序漸進。

從兩線血統顯示，「大鴻彩」初出跑1000米屬射程範圍，日後長力或可扳上一哩，賽前試閘走勢不錯，有機會先拔頭籌。

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