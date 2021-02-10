眾所周知，田泰安的騎師榜傳統三哥之位，正受到前所未有的嚴重威脅，隨時失守。

更何況當排第四的巴度在今晚（10日）送歲谷戰第四場勝出「歡欣福星」後，前者當時只領先後者一Win排第三。

結果田泰安以最佳行動替自己減壓，他於同晚第六場四班一哩贏出落飛次熱「冠寶駒」（苗廐），今季頭馬升至34場，復以兩場領先巴度。

由公平團體持有的「冠寶駒」連續第三仗攻下谷B同班同程，成為苗廐季內首駒三連捷，並與田泰安保持合作不敗。

田泰安最近受到苗廐重用，後者近六W有三分二出自前者手筆，而且雙方在近五次合作有兩駒或以上賽馬日，皆有頭馬見面，數據突出。

第六場二至四名分別為「贏科超影」、「開懷大少」及「專一」。

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