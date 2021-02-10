剛次日馬（6日）打破莫雷拉壟斷局面，今季首度勝出騎師王兼季內首次連中三元的華將梁家俊，於牛年來臨之前已見牛氣沖天，在今晚（10日）舉行之送歲賽馬旺勢持續，開局即打響頭炮。

梁家俊剛戰已替姚本輝馬房立功，贏出「怡心聲」，今戰頭場第四班1000米，騎練合作又憑「你知我勝」贏馬。

三歲澳洲自購新馬「你知我勝」之前跑過三仗均名落孫出，服役首度上名即有頭馬見面，而且取勝過程未算受到太大考驗，輕取第二名「旅遊拿督」（高伯新馬房）1.25馬位。

姚本輝表示「你知我勝」是他挑選來港，此血统比較新，馬匹性能以短途為主， 由於馬兒仍然年幼，不會跑得太密，會部署主攻快活谷。

被捧成大熱的「旅遊拿督」今仗為在港第48次參賽，可惜仍與頭馬無緣，連同今仗在內，已跑獲11次亞軍，比現役另一匹二奶王「都市神話」（容天鵬馬房）更多出一席第二。

而「旅遊拿督」馬主黃士心早前往新加坡公幹，先在當地隔離完14天，再到深圳隔離21天才回港，今晚入場支持「旅遊拿督」。

結果愛駒再度屈居第二，他表示抱平常心面對。

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至於跑獲第三、四名為「紅衣火旺」與「友誼至佳」。

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