第三場四班1800米：「老表醒」前仗五班跑同程，潘頓騎輕鬆取勝。

上仗升四班跑田草1800米，閘前落飛12倍後上第四，表現有進，今仗重跑贏馬路程配田泰安。

昨日（9日）開飛3.9倍非常多飛，5點回上5.9倍，現時5.4倍W，2.1倍P，明顯有早餐飛，睇飛有信心今場再勝。

潘頓今場騎「馬主星輝」成為大熱門，最終開葉廐馬係好正常。

「劍聶風」上場季內初出跑谷草1650米，未熱身之下放入一席第三有驚喜，今仗增程跑1800米應更合適。

昨日開飛9.3倍，5點落到7.9倍，現時7.7倍W，2.5倍P，有墊底飛支持。

今仗磅輕排好位，有利呢匹馬跟前跑法，不過始終係弱勢馬房，太熱就唔好。

「醉醒神」今季已跑六仗全敗已共减9分，上仗跑谷草1650米已重現些少走勢，今仗重跑贏馬路程1800米。

昨日開飛7倍，5點稍回8.6倍，現時7.3倍W，2.8倍P。

明顯有早飛支持，今仗係今季最有飛一仗，應該會重現真章，要捧場。

「神州福星」前仗跑同程後上第五，上場跑田草無功而還，今仗重跑谷草改配蔡明紹。

昨日開飛23倍，5點大幅落到9倍，現時企住11倍W，2.9倍P。

明顯有早餐飛呀，又係磅輕排好位，又一冷門。

提供：10老表醒、12劍聶風、8醉醒神、11神州福星

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