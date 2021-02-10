今夜（10日）九場谷草賽事在B賽道進行，馬會目前掛好地牌，度地儀指數為2.70，頭場開跑時間為傍晚6時45分舉行。

雖然目前仍掛好地牌，然而自今晨起持續下雨，因此今期場地預計將受天雨影響，變化地賽事宜先留意游水馬。

跑馬地馬場為鑊形設計，預期雨水對內欄場地影響較大，外疊估計會較為乾爽，因此選馬時不宜過份側重內疊前置賽駒。

今次參戰馬中，第三場九歲馬「恆駿寶駒」及第六場七歲馬「開懷大少」均曾在變化地掄元。

至於第一場「旅遊拿督」、第二場「新界之星」、「堅離地」、第三場「劍聶風」及第七場「電訊火箭」則曾於受天雨影響的場地上名，投注前可加以留意。

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