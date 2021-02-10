今季一起步已並駕齊驅的方嘉柏與莫雷拉，來到鼠年謝幕戰仍有傑作回餽支持者。

他們在這晚（10日）谷中夜賽，先於第五場勝出「日日靚」，繼而在第八場三班1000米以「精靈勇士」再下一城，合力炮製出一口同練同騎大熱孖寶，成為今年送歲馬最佳組合。

跑罷今場，莫雷拉提前贏出今期騎師王，個人且於騎師王重響勝鼓。

四歲法國自購馬「精靈勇士」，早前由巴度次熱贏谷夜A欄同班同程開齋，再出由同一騎師熱倒跑梗頸四。

今場換上方廐主攻手雷神，開跑時熱到1.7倍獨贏，結果3檔起步順利報捷而回，亦令其馬主梁孔德季內第四次贏馬，旺氣逼人！

此駒暫四戰谷中，兩度排內檔均贏，餘下兩次皆排大外檔落敗，兼且該四仗全入四重彩，相反其餘時間出賽田草最叻跑第五而已。

經此一役，方嘉柏挾43Win領導羣雄，周日（14日）起停賽兩天的莫雷拉則以88Win獨佔鰲頭，彼此分屬冠軍練騎大熱門。

第八場二至四名依次是「閃電精靈」、「樂滿家」及「銀河飛馬」。

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