農曆新年快到，過年前都有唔少人會去行花市，然後買啲年花返屋企擺，桃花當然係年花中最受歡迎一種。

今晚（10日）大家跑馬有可能先收桃花旺一旺，因為第五場「桃花盛」（賀賢馬房）出戰四班1200米。

「桃花盛」馬主桃花團體經理人之一曾祥顯，佢名下馬「桃花紅」亦養在賀廐，可惜家陣都未贏馬，新年就到，賀賢點都識Do，要盡快向曾生交代。

睇番「桃花盛」上場跑谷草1200米，造全場末段最快時間衝上來跑第四，走勢眼前一亮，今次再爭同程，檔位由11檔變為四檔，形勢轉好，相信呢棵桃花可以趕到喺過年前盛開。

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