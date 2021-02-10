第六場四班1200米：「正本歡心」上場跑同程大熱第二失咗手，今仗原裝配搭再跑同程應想補中。

昨日（9日）開飛7.6倍，5點輕輕落到6.5倍，現時5.5倍W，2.5倍P。

早W飛有，但位置稍冷，如臨場落番多飛就會決心大啲。

「得益良多」上場重跑同程後上第四又再近番，今仗再跑排到好位。

昨日開飛5倍，5點輕輕落到4.6倍，現時7.2倍W，2倍，今仗有番早餐飛，似樣喎。

「勝出魅力」上場跑此程，61倍後上第四走咗光，今仗再戰改配巴度加強威力。

昨日開飛15倍，5點落到8.2倍，現時4.7倍W，1.7倍P。

有墊底飛，睇飛今仗唔收照搏，唔怕追寶尾就跟啦！

「歡樂好友」上場跑同程再次上名，不過有人棄我取嘅感覺，今仗再跑改配何澤堯。

昨日開飛14倍，5點15倍，現時8.9倍W，2.3倍P。

早飛唔算多，暫時信心唔夠，要留意臨場票數。

提供：2正本歡心、1得益良多、11勝出魅力、10歡樂好友

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