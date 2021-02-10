大地產商黃志祥在港養唔少馬，不過一直與打吡無緣，但每季黃生都會引入唔少自購馬來港，問鼎四歲馬大賽。

佢同苗禮德一向保持合作關係，更由練者祖家南非引入馬匹來港服役，三年前就有「星洲司令」贏過香港經典盃。

今年黃生囡囡黃敏儀新寵「拍馬難追」已報跑月底經典盃（1800米），不過現評78分唔夠入選，今晚（10日）第四場初出跑谷草1650米，當然要全力爭分。

講番「拍馬難追」，挾南非一級賽好望角打吡殿軍之名來港，落地急做工夫，試過兩課大閘。

最近一個泥閘，此駒更掟甩123分「添滿意」（告東尼馬房）先到，狀態Ready好，初出可食頭圍。

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