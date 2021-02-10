年近歲晚，賽駒轉馬房仍見頻繁，如今天（10日）馬會又公佈有六駒作出以上安排。

賀賢在這一批轉廐馬名單當中，一次過流失兩匹本年度進口的E布號新馬，包括從未出賽的PPG（自購新馬）「贏進」，以及已上陣一次之自購馬「犀利時光」，兩駒均一併轉投苗廐訓練。

而苗禮德獲兩駒加盟之同時，旗下卻有四歲PPG「全力衝」他投，轉由何良訓練，後者最新養馬量有29匹。

蘇偉賢馬房評88分的「翠湖飛鷹」，上季雖取得四捷佳績，但仍與練者分手，轉投韋達馬房。

至於鄭俊偉及沈集成各失一駒，四歲PPG「歐洲新星」由丁冠豪接手主理，沈廐四歲拍賣馬「馬上喝采」則投效葉楚航馬房。

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