第七場四班1200米：「股票傳奇」連贏兩次同程姿態輕鬆，今場（10日）仲可以跑第四班，不過要負頂磅兼排最外檔起步，諗住獨贏可以分多兩蚊，點知昨日（9日）開飛1.1倍熱得誇張。

5點賠率稍回上2.4倍，現時2.3倍W，1.2倍P。

早飛重得交關，睇飛話你知，重磅兼外檔都唔驚，三連勝冇問題。

「箭意」雖然今仗係季內初出，但操足而來。

昨日開飛29倍，5點落到16倍，現時再落到6.1倍W，1.7倍P。

有好多早飛支持，今仗磅輕排好位，隨時殺低埋大熱唔出奇。

「電訊火箭」強配蘇銘倫，昨日開飛61倍，5點調整落番到14倍，現時16倍W，4倍P。

早飛唔算多，但博冷最緊要係有得分，所以唔使諗咁多，畀一票佢。

「財照發」上場初跑同程後上第四走光，今仗再跑換上史卓豐，昨日開飛12倍，5點落到7.3倍，現時7.2倍W，2.6倍P。

早餐飛算幾勁，睇飛今場應該有三甲。

提供：10箭意、1股票傳奇、8財照發、3電訊火箭

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