周三（10日）第五場四班1200米，唔少馬都係易位難贏，捧一對上賽都係爆最快末段嘅「勝出魅力」同「桃花盛」。

前駒全程包尾，入正直路仲擺正軚先追，最後追到梗頸四，過終點後餘勢仍勁，比之前有極大進步，今次趁態起換巴度跑，無非係求穩陣。

「桃花盛」季內三戰都近，上場沿欄追第四，再睇番上季爆大冷P，又係直路包尾變第三，今場對手唔強，肯留就有機會同前駒鬥爆。

第八場三班1000米，「精靈勇士」上場出閘意外大墮後，追番第四都當冇跑，今次扳到用雷神，擺明要見番真身。

「佳尊三」剛戰狀態初起即有表現，睇嚟底質唔差，賽後北上操夠試埋閘先運番落嚟，呢場到位都唔奇。

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