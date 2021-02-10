第九場三班1200米：「嘉應精英」上場換潘頓騎贏同程出色，今仗（10日）人馬再戰，昨日（9日）開飛7.5倍，5點回上9倍，現時6.8倍W，2倍P。

隔晚票數晤算硬淨，如臨場落啲飛就會似樣啲。

「宜春輝煌」上場初跑同程第四試馬味濃，今仗換雷神就應該到位。

昨日開飛6倍，5點落到只得2.7倍大熱，現時3.5倍W，1.4倍P。早飛嚟得相當勁，睇飛係真搏，可捧WP。

「飛霸龍」昨日開飛20倍，5點落到12倍，現時8.2倍W，3倍P。

隔夜飛有，不過呢匹馬有8至10倍就啱胃口，跑同程演出凖，要預一票。

「弛曜風」上場跑田草1200米同超級馬串Q漸復當年勇。

今場重跑谷草過住曾勝路程，昨日開飛6.7倍，5點輕輕落到5.9倍，現時6.3倍W，1.5倍P，如臨場票數硬淨就可跟。

提供：7宜春輝煌、3飛霸龍、4弛曜風、2嘉應精英

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199