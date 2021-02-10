周三（10日）頭場四班1000米新舊馬交戰，新馬看好「紅衣火旺」，上仗初出票數甚勁下大敗，幕後自視甚高，今仗轉戰試大閘有好走勢的谷草1000米，可見真章。

舊馬方面則可取目前仍是處女馬身份的「旅遊拿督」，上仗沿途望空快跟末段僅負表現比想象中佳，檔位內移要贏未必，但三甲一席甚穩。

尾場三班1200米，可博潘頓的「嘉應精英」，季內已在三班三捷，仍留在原班角逐其利可知，今次檔位更佳進可攻退可守，四捷絕不為奇。

至於莫雷拉接手的「宜春輝煌」上仗跑同程的形勢可算差至極點，轉首彎六叠而入直路則三叠兼全程望空，最後得第四已算本事，今戰排三檔可與前駒單打獨鬥。

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