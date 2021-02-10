四歲馬大賽次關香港經典盃（田草1800米），於剛周一（8日）已出了報名馬匹名單，其中經典一哩賽盟主「勁搏」（蔡約翰馬房）當然成為焦點。

始終上仗此駒由莫雷拉棄騎，誰不知就此益了薛恩爆冷捧盃，世事就是如此奇妙。

有很多人認為莫雷拉有機會可攞番呢匹蔡廐馬來騎，不過正所謂「蘇州過後冇艇搭」。

馬主鍾建書之子鍾韙㻺表示「勁搏」將由薛恩繼續跑經典盃，若然再下一城，真的不知莫雷拉有什麼感想？

至於上次在經典一哩賽跑第三的「飛輪閃耀」（沈集成馬房），上次如不是在直路塞車，相信有機會跑得更好。

今次牠再跑經典盃，馬主之一的沈墨寧表示將換回贏馬功臣何澤堯上陣，希望可爭取好成績。

薛恩行運取得「勁搏」帥權續攻四歲馬大賽，且看稍後能否再贏經典盃和打吡大賽（田草2000）？

文：關志彬

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