上季晉身練馬師榜三甲的華籍倉主呂健威，今季表現持續見好。

已在對上三個賽日連勝未斷纜的呂廐，於今晚（10日）鼠年最後一戰續添頭馬。

呂健威在第三場四班1650米，以一向易位難贏的「醉醒神」夥拍馬房愛將何澤堯出擊得手，為自己帶來季內第35場頭馬，反壓羅富全重奪練馬師榜第三位。

五歲馬「醉醒神」至今兩捷均出自同程，臨場獨贏賠率雖見回飛，但在華將一哥何澤堯胯下，直路上交出強勁衝刺，最終力壓大熱門「馬主星輝」（沈集成馬房）掄元。

此駒亦助呂廐取得四連勝佳績。

呂健威說：「『醉醒神』時常上上落落從化，早前在從化試閘走勢很好。牠在從化休息，有助回復新鮮感。」

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跑獲第三、四名馬匹是「神州福星」及「精彩飛動」。

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