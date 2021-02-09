潘頓連續九期谷戰有Win落袋，而且贏親都最少起孖，可見跑馬地馬場係佢福地。

今期（10日）佢七匹座騎之中都有實力馬，好似第六場「芙蓉莊」（姚本輝馬房），馬主楊廣發上季將愛駒轉到姚廐後，結果取得突破贏兩Win，楊生當然信晒佢。

其中贏谷草1650米嗰鋪就係潘頓經手，今仗人馬重新合作，擺明車馬實砌。

唔講你唔知，今季姚、潘合作10次贏四場頭馬，勝出率達40%。

剛戰「芙蓉莊」跑谷草1650米後追頗勁得亞軍，呢次抽埋一檔，睇嚟馬主有機會再拉頭馬。

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