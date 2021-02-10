第四場三班1650米：「喜盈寶」試咗幾場馬，上場配雷神即現真身輕鬆贏馬，今仗再跑同程只加五磅依然磅輕好跑。

昨日（9日）開飛2.4倍大熱重飛，5點輕輕回上3.4倍，現時3.3倍W，1.5倍P。

早飛非常多，反映信心爆棚，再勝應冇難度。

「歡欣福星」上場初跑此程入Q僅負強敵，今仗再戰改配巴度。

昨日開飛7.8倍，5點落到5倍，現時4倍W，1.3倍P。

睇飛都有信心，要再入位應冇問題。

「其利斷金」連贏兩仗谷草後，上場失準皆因臨場低水，志不在此可當無跑過，今仗重跑贏馬路程1650米。

昨日開飛11倍，5點企住10倍，現時8.4倍W，2.4倍P。

暫時冇乜飛，如臨場落飛就會跑得番。

「王炸」前仗半冷贏田草，上場轉跑此程差啲再贏，可惜僅敗強敵，今場原裝配搭再跑同程。

昨日開飛3.8倍，5點落到3倍大熱，現時企住4.1倍W，1.4倍P。

睇飛都好有信心補中，今仗排好位，宜WP兼顧。

提供：7喜盈寶、6歡欣福星、5其利斷金、2王炸

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