今晚（10日）跑鼠年送歲馬，有位觀眾將會以特別嘅形式睇馬，佢就係下月登場嘅騎師馬雅，佢抵港後獲馬會安排，目前正喺銅鑼灣一間酒店隔離。

而呢間酒店正喺谷草1000米起步點附近，馬雅入住嘅係一個高層、面向馬場嘅高級客房，房內仲有健身單車同跑步機。

跑夜馬時一邊隔住窗門睇跑馬，亦可以一邊做運動keep fit，感覺都幾爽。

今晚尾場第三班1200米賽事，馬雅嘅巴西同鄉莫雷拉將會策騎丁冠豪馬房隻「宜春輝煌」。

此駒上場由史卓豐策騎排12檔，全程外叠，雖然蝕好多位，但直路冇點散到，喺200米仲一度出頭，走勢似模似樣，可惜末段內閃，最終只得梗頸四，表現已較之前三仗大有進步。

今場抽到3檔，排位好轉，仲要強配莫雷拉。不過丁、雷配係香港馬圈一大盲門，由丁冠豪喺2018年9月開倉至今，兩人先後合作13次，只得2亞3季，從來未贏過馬。

而呢13次合作之中，大熱門同次熱門分別有六匹同兩匹，結果全部叮晒。

唔計今季重返香港開倉嘅大衛希斯，丁廐係雷神唯一一個從來未建過功嘅馬房！

文：林湛穎

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