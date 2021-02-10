上期賽事（6日）憑「荷花福星」與「喜氣綿綿」起孖之後，蘇保羅在今晚（10日）送歲夜馬只派出一匹「箭意」上陣。

練馬師出馬貴精不貴多，就憑此駒一矢中的，獲得兩連勝紀錄。

「箭意」上季跑過四仗之後，今季才首次派遣上陣，結果由巴西籍騎波健士師首次接手之下即打開勝門。

波健士與蘇保羅取得雙方合作以來首場頭馬，騎者這一晚憑兩匹二檔馬「總統之星」（沈集成馬房）、「箭意」起孖。

「箭意」雖然只屬初跑谷草，但馬匹起步迅速，而且末後更交出不俗之爆發力，跑至最後50米左右已奠定勝局。

同場大熱門「股票傳奇」（呂健威馬房）獨贏賠率2.4倍，衝擊三連捷失敗，僅保住一席第三。

蘇保羅說：「我很開心繼續有馬贏，我馬房向來慢熱，希望下半季成績更加好。」

「『箭意』上季傷患嚴重，腳部筋腱受傷，休息達十個月，期間不能做操練功夫，幸而馬兒的健康受到控制，今季的戰鬥力更強，更加成熟，今場波健士發揮得很好，負輕磅也有利。」

第七場單Win及組合獨贏A2分別派67元及25.5元，二重彩派493元。

跑獲第二至四名馬匹為「財照發」、「股票傳奇」及「電訊火箭」。

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