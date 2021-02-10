馬會今午（10日）宣佈兩駒退役，包括方嘉柏馬房「如真如假」及姚本輝馬房「踏雪飛翔」。

「如真如假」今季主攻泥地1200米，首三戰獲冠亞季各一，包括去年11月4日一役在周俊樂胯下大勝4.25馬位掄元。

上仗這匹五歲澳洲自購新馬由方嘉柏徒弟陳嘉熙執韁，結果全程走勢乏善可陳跑第八名，賽後被發現左前腿不良於行。

「如真如假」跑畢上賽後已絕跡晨課，延至今天告別綠茵場。

「踏雪飛翔」自去年5月20日起長期在從化生活，此駒在去年12月17日快跳後被獸醫發現右前腿不良於行，其後更出現左前腿肌腱及右前腿肌腱損傷。

此駒其後再沒有露面，最終在從化馬場退役。

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