鼠年最後一場賽事設為今晚（10日）谷戰第九場，出足12駒跑三班1200米。

是場兩大高手莫雷拉、潘頓分別策騎首次熱門「宜春輝煌」（丁冠豪馬房）、「嘉應精英」（容天鵬馬房）參賽，結果順序跑獲頭二名，鼠年謝幕戰大開紅盤，從中跑出的大熱Q僅派78.5元。

原先已起孖在第八場賽後已勝出騎師王的莫雷拉，尾場錦上添花，初次接手丁廐四歲自購馬「宜春輝煌」即勝，個人整晚連中三元送走鼠年，並與練馬師丁冠豪取得合作首捷，別有一番意義。

由潘頓執韁的「嘉應精英」力拼下輸馬頸位，他最終未能贏馬送歲，是前五名騎師中唯一出現這情況之人。

第九場單Win及組合獨贏A1分別派29元及21元，二重彩派161元。

至於跑獲第三、四名馬匹依次為「年年旺」及「神駿馬車」。

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